Експрем’єр Хайдер закликав зупинити насильство в Равалакоті — The Express Tribune

Експрем’єр Азад Джамму і Кашміру та лідер Пакистанської мусульманської ліги — Наваз Раджа Мухаммад Фарук Хайдер Хан закликав владу негайно втрутитися через повідомлення про новий спалах насильства в пакистанському Равалакоті. Як повідомляє The Express Tribune, надходять повідомлення про ймовірні зіткнення між силами безпеки та прихильниками Об’єднаного народного комітету дій (JAAC), діяльність якого заборонив уряд Азад Джамму і Кашміру. Також повідомляють про можливі втрати.

Заклик до втручання

У дописі в соцмережі X від 6 листопада Хайдер Хан звернувся до відповідальних органів із проханням втрутитися, щоб зупинити кровопролиття в Равалакоті, «поки не стало надто пізно».

Комісія з прав людини Пакистану заявила про глибоку стурбованість повідомленнями щодо нового спалаху насильства. В організації зазначили, що є твердження про втрати як серед протестувальників, так і серед правоохоронців.

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Заклик до діалогу

Комісія закликала федеральний уряд Пакистану та уряд Азад Джамму і Кашміру не допустити подальшого загострення та негайно розпочати змістовний діалог щодо вимог громадян. Вона також наголосила на необхідності безперешкодного доступу медіа до регіону для незалежного висвітлення подій і заявила, що ситуацію слід врегулювати політичним діалогом, а не силою.

Протестний рух JAAC домагається конституційних і управлінських реформ, зокрема скасування 12 місць у Законодавчій асамблеї Азад Джамму і Кашміру, зарезервованих для біженців, припинення привілеїв політичної еліти та зміни системи квот. Уряд заявляв, що погодив або виконав 35 із 38 вимог комітету, водночас звинувативши його у насильницьких нападах на представників влади та державні об’єкти. Видання зазначило, що не змогло незалежно перевірити достовірність цих тверджень.

У четвер влада Азад Джамму і Кашміру також зобов’язала власників ліцензій на зброю зареєструвати їх у найближчих поліцейських відділках протягом десяти днів. Незареєстровані ліцензії влада попередила, що вважатиме скасованими.

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