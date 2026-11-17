Колишній прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан, який перебуває у в’язниці, звернувся до керівників вищих судів із проханням забезпечити медичну допомогу йому та його дружині Бушрі Бібі. Як повідомляє Anadolu Agency, лист до голів Верховного суду, Федерального конституційного суду та Високого суду Ісламабада оприлюднив адвокат Хана Салман Сафдар.

Прохання про лікування

Хан і Бушра Бібі відбувають покарання у справі про корупцію у в’язниці міста Равалпінді на північному сході Пакистану. Минулого тижня Хана доправляли до лікарні для лікування очей.

У листі колишній глава уряду заявив, що його утримували в ізоляції та одиночній камері до 22 годин на добу. Він також стверджував, що був позбавлений контактів із родиною й адвокатами, можливості телефонувати синам, читати книжки та дивитися телевізор.

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Позиція уряду

Хан попросив суддів забезпечити виконання постанов Верховного суду та належне лікування для нього й дружини. Він наголосив, що не просить про привілеї, а лише про дотримання своїх прав.

Уряд Пакистану відкинув заяви про неналежне медичне забезпечення. Федеральний міністр у справах парламенту Тарік Фазал Чаудрі заявив журналістам в Ісламабаді, що колишнього прем’єра регулярно оглядають лікарі-спеціалісти. Він також заперечив твердження про обмеження доступу Хана до книжок, телебачення та їжі. Хан перебуває під вартою з серпня 2023 року.

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