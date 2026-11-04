Експрем’єра Непала звинуватили у справі про земельний обмін — Kathmandu Post

У Непалі Комісія з розслідування зловживання владою (CIAA) подала до Спеціального суду обвинувальний акт проти колишнього прем’єр-міністра Мадгава Кумара Непала, колишнього міністра та лідера Непальського конгресу Мінендри Ріджала і ще 95 осіб. Справу відкрили через ймовірно незаконний обмін і продаж державної землі в окрузі Моранг, повідомляє Kathmandu Post.

CIAA вимагає відшкодування збитків на 734,956 млн непальських рупій, призначення покарань у вигляді ув’язнення та штрафів, а також конфіскації земельних ділянок, переданих за спірною схемою. За версією комісії, ці ділянки мали конфіскувати та залишити у державній або публічній власності.

Умови користування землею

У центрі справи перебуває компанія Rijal Canning and Company. Їй дозволили зберегти близько 40 гектарів землі в Морангу понад законодавчо встановлене обмеження площі землеволодіння за умови роботи підприємства з переробки фруктів. CIAA стверджує, що компанія не використовувала землю для цієї мети, тому уряд 1992 року ухвалив рішення про її конфіскацію.

Однак, за даними комісії, компанії згодом дозволили обміняти дві ділянки в Біратнагарі загальною площею приблизно 2,9 гектара на рівноцінну за площею землю в Банігамі, окрузі Моранг. Згідно з обвинувальним актом, компанія купила землю в Банігамі за 1,285 млн рупій, а дві ділянки в Біратнагарі продала за 83,8625 млн рупій. Різниця між зафіксованими цінами становила 82,5775 млн рупій.

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Рішення урядового комітету

Розслідування CIAA встановило, що обмеження на дві ділянки зняли 28 серпня 2006 року після тлумачення рішення Верховного суду тодішнім посадовцем земельної реформи Уманатхом Пандеєм. Комісія вважає, що це відкрило шлях до подальшого обміну, хоча землю не використовували для заявленої промислової діяльності.

Процес обміну активізувався 2009 року. Міністерство земельної реформи та управління землею в листопаді передало пропозицію до Кабінету міністрів, який направив її до Соціального комітету. За даними обвинувального акта, 1 грудня комітет схвалив обмін. CIAA закидає Ріджалу, який тоді координував комітет, затвердження пропозиції попри ймовірне порушення компанією умов звільнення від обмеження площі землеволодіння.

Із 97 відповідачів 46 осіб, зокрема Непала і Ріджала, у CIAA віднесли до групи осіб, яких вважають безпосередньо причетними до ймовірного правопорушення. Інших внесли до справи для стягнення заявлених збитків або конфіскації майна. Це друга корупційна справа проти Непала: у червні 2025 року CIAA висунула обвинувачення йому та ще 92 особам у справі щодо землі Patanjali Yogpeeth and Ayurveda Company Nepal. Непал заперечував правопорушення.

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