Експрем’єра Пакистану Імрана Хана повернули до в’язниці після огляду — The Hindu

Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана у вівторок, 10 листопада, доправили з в'язниці до лікарні в Ісламабаді для медичного обстеження, а згодом повернули до камери. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на джерела.

Огляд у лікарні Ісламабада

Хан, який перебуває у в'язниці Адіала в Равалпінді, пройшов огляд очей у Пакистанському інституті медичних наук (PIMS). Один із посадовців повідомив, що в 74-річного політика також виникли проблеми з артеріальним тиском і йому надали необхідну допомогу.

За словами співрозмовника видання, того ж вечора Хана перевели назад до тюремної камери. Це перший відомий випадок із серпня, коли його доправили до лікарні для лікування та після цього повернули до в'язниці. Серпневий візит до медзакладу був достроково перерваний.

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Стан здоров'я та судові справи

Адвокати експрем'єра заявляють, що його здоров'я погіршилося під час ув'язнення і він суттєво втратив зір на правому оці. Також, за даними його партії, пакистанський суд наказав адміністрації в'язниці дозволити юридичній команді відвідати Хана та його дружину.

Імран Хан перебуває за ґратами понад три роки після того, як у 2022 році втратив владу внаслідок вотуму недовіри. Проти нього висували кілька обвинувачень у корупції. Усі його вироки, крім одного, були призупинені або скасовані, а апеляції ще розглядаються. Політик заперечує провину та називає звинувачення політично мотивованими; уряд це заперечує.

Заступника голови партії Хана Шаха Мехмуда Куреші 10 листопада також доправили з в'язниці до лікарні в пакистанському Лахорі. Він залишається в лікарні.

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