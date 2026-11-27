У Гаазі, Нідерланди, колишній президент Філіппін Родріго Дутерте має постати перед Міжнародним кримінальним судом у справі про ймовірні злочини проти людяності під час антинаркотичної кампанії. Як повідомляє The Japan Times, 81-річному політику закидають 85 убивств і два замахи на вбивство, скоєні у 2011–2018 роках.

Обвинувачення стосуються періоду, коли Дутерте був мером міста Давао, а також перших років його президентства. Прокурори МКС заявляють, що ці епізоди є лише частиною ймовірних до 30 тисяч убивств, скоєних загонами смерті, які переслідували людей, підозрюваних у вживанні або продажу незаконних наркотиків.

Позиції обвинувачення і захисту

Прокурори стверджують, що Дутерте створював, фінансував і озброював загони, відповідальні за тисячі позасудових убивств у 2011–2019 роках. Правоохоронні органи Філіппін повідомили про 6248 смертей. У разі визнання винним за будь-яким із трьох пунктів обвинувачення Дутерте може отримати довічне ув’язнення.

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Адвокати експрезидента заперечують обвинувачення. У матеріалах, поданих до суду, вони заявили, що не існувало державної чи організаційної політики вбивств, тому справа нібито не має розглядатися як злочини проти людяності. Захист також наполягав, що через когнітивний спад Дутерте не здатний брати участь у процесі, однак судді постановили, що він має постати перед судом. Засідання скоротять з огляду на його вік.

Родини загиблих чекатимуть на процес

Очікується, що судовий розгляд триватиме до 2027 року, а в процесі представлятимуть понад 500 ймовірних потерпілих. Дутерте був заарештований у березні 2025 року та доправлений до Гааги, де його утримують у блоці нідерландської в’язниці для підозрюваних у воєнних злочинах.

Ллоре Паско, яка втратила двох синів під час антинаркотичної кампанії, вирушила до Гааги, щоб бути присутньою на слуханнях. Вона сказала, що прагне справедливості не лише для своїх дітей, а й для всіх убитих за часів Дутерте. Водночас прихильники експрезидента закликають звільнити його, а віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що жоден іноземний суд чи держава не повинні стояти над суверенітетом країни.

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