Експрезидент Мотланте заявив про дотримання процедур добору кандидатів АНК — TimesLIVE

У ПАР колишній президент Кгалема Мотланте, який очолював виборчий комітет Африканського національного конгресу (АНК), заявив, що партія дотрималася всіх внутрішніх процедур і механізмів перевірки під час добору кандидатів. Він виступив на полях Форуму інклюзивного зростання Дракенсберга, який проводить його фонд, повідомляє TimesLIVE.

Розгляд кандидатур у кілька етапів

За словами Мотланте, кандидатури висували осередки партії, після чого їх розглядали громадські структури, регіональні органи та провінційні комітети. Якщо щодо кандидатури виникали розбіжності, переважала позиція громади.

Після цього претенденти проходили співбесіди та перевірку. Провінційні виконавчі комітети погоджували списки, які передавали до розширеного національного виконавчого комітету АНК, де були представлені провінції. Мотланте визнав, що процедура потребує багато часу, однак наполягав: усі передбачені етапи було пройдено.

Його заява пролунала на тлі скарг членів АНК, які вважали, що їх несправедливо виключили зі списків кандидатів.

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Подання списків до виборчої комісії

Мотланте також прокоментував проблеми з реєстрацією, через які кандидати АНК могли не потрапити до виборчих бюлетенів. За його словами, списки 97% кандидатів в округах подали до Виборчої комісії Південної Африки відповідно до встановлених вимог.

Водночас 181 прізвище кандидатів за пропорційною системою та в округах завантажили на сайт комісії, але процедуру не завершили натисканням кнопки подання. Мотланте наголосив, що завантаження переліку та його офіційне подання є різними діями. За його словами, ситуацію зрештою розглянув Конституційний суд, який роз’яснив різні способи подання кандидатських списків.

Осередки та молодь

Експрезидент також закликав АНК відновлювати роботу місцевих осередків і підтримувати постійний контакт із громадами, а не активізуватися лише напередодні виборів. На його думку, це зменшило б потребу у витратах на термінову мобілізацію, футболки, білборди та інші агітаційні матеріали. Мотланте додав, що партії необхідно вкладати кошти в політичну освіту та підготовку молодших поколінь.

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