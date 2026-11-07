Експрезидента Парагваю Пенью доставили на допит після усунення — PBS NewsHour

У Парагваї колишнього президента Сантьяго Пенью в суботу доставили до Генеральної прокуратури для допиту — через кілька годин після того, як Сенат одностайно усунув його з посади. Як повідомляє PBS NewsHour, поліція супроводжувала Пенью до будівлі прокуратури в Асунсьйоні; кайданків на ньому не було.

Розслідування після краху банку

У п’ятницю парагвайські прокурори видали ордери на арешт Пеньї та колишнього голови Центрального банку Карлоса Карвальйо. Їх розслідують за підозрою у зловживанні довірою та інших правопорушеннях, пов’язаних із крахом Ueno Bank.

Регулятори взяли Ueno Bank під контроль за три дні до голосування в Сенаті, після чого доступ до заощаджень втратили майже 3 мільйони клієнтів. Пенью доправили на військову базу в п’ятницю ввечері, коли біля його будинку зібралися сотні протестувальників.

Парламентарі звинуватили Пенью у використанні політичного впливу для спрямування до банку сотень мільйонів доларів державних коштів, а також у тому, що регулятори не відреагували на ризиковане кредитування пов’язаних осіб. Колишній президент заперечує будь-які порушення.

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Зміна влади та компенсації вкладникам

Пенью замінив віцепрезидент Педро Альяна, який у суботу почав формувати новий уряд. Перед усуненням Пенья подав у відставку, однак Конгрес її не прийняв і продовжив процедуру імпічменту. Опозиційні депутати наполягали на його усуненні, щоб він не зміг залишити посаду з імунітетом.

Центральний банк повідомив, що 1,2 мільйона клієнтів Ueno Bank уже отримали повну або часткову компенсацію гарантованих депозитів відповідно до законодавства Парагваю. Тим часом тисячі людей, які вимагають доступу до заморожених коштів та відповідальності за крах банку, протестували в Асунсьйоні; цього тижня сталися сутички з поліцією, яка застосовувала гумові кулі та перцевий газ.

Найбільша профспілка вчителів Парагваю, що налічує понад 40 тисяч членів, планує розпочати безстроковий загальнонаціональний страйк у понеділок. Вона вимагає захисту коштів державних пенсійних фондів.

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