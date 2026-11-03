Ексрозвідник закликав Йорданію відновити стратегію проти екстремізму — The National

Колишній бригадний генерал йорданської розвідки Сауд аль-Шарафат закликав владу Йорданії відновити національну стратегію протидії насильницькому екстремізму після збройного нападу на церкву в селі Хмуд. Атака сталася 23 жовтня приблизно за 80 км на південь від Аммана та забрала життя дев’ятьох людей, повідомляє The National.

Аль-Шарафат, який пішов у відставку 2015 року та нині очолює Центр глобалізації і досліджень тероризму Shorufat в Аммані, заявив, що розроблену державою стратегію фактично не реалізували. За його словами, документ підготували у 2014 році, коли угруповання «Ісламська держава» розширювало свій вплив, а до 4 тисяч йорданців поїхали воювати до Іраку та Сирії.

Стратегія проти екстремізму

За словами експосадовця, після поразки «Ісламської держави» могло скластися враження, що загроза екстремізму зменшилася. Він наголосив, що ще не пізно розпочати загальнонаціональну дискусію про те, як перевести стратегію у вимірювані практичні дії.

Документ передбачав поліпшення системи освіти, ситуації з правами людини та соціально-економічних умов. Його метою було протистояти екстремізму й сформувати толерантну релігійну культуру, яка сприяла б плюралізму та прийняттю інших. Аль-Шарафат також вказав на нестачу координації між державними секторами у цій сфері та заявив, що профілактика має стати постійним національним пріоритетом, а не реакцією на окремі інциденти.

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Розслідування нападу

Йорданська влада не назвала конкретного угруповання, відповідального за напад у Хмуді. Водночас посадовці описали підозрюваних нападників як прихильників такфірської ідеології, що допускає оголошення інших людей відступниками від віри та є однією з ключових засад ідеології «Ісламської держави» й інших бойових угруповань.

27 жовтня Йорданія завдала авіаударів по цілях у Сирії, які влада назвала об’єктами «Ісламської держави», у відповідь на напад у Хмуді. Аль-Шарафат назвав цю атаку першим смертельним терористичним нападом на церкву в сучасній історії Йорданії та зазначив, що цілі нападників мають встановити слідчі.

Попередні загрози

У 2020 році сили безпеки Йорданії затримали чотирьох осіб, яких назвали пов’язаними з «Ісламською державою» та підозрювали у підготовці атаки на Вірменську православну церкву і магазин алкоголю на сході Аммана. У грудні 2022 року в південній мухафазі Маан під час операції проти угруповання, яке уряд назвав такфірським осередком, загинули троє співробітників сил безпеки.

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