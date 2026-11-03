Ексспівробітниця пресслужби армії Ізраїлю заявила про маніпуляції — Anadolu Agency

В Ізраїлі колишня співробітниця підрозділу пресслужби армії Аєлет Кройзер заявила, що під час служби маніпулювала деталями, які передавали медіа про операції у секторі Гази та на окупованому Західному березі Йордану. Про це вона написала в соцмережі X, оголошуючи про призначення речницею ізраїльської організації Breaking the Silence, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про роботу пресслужби

За словами Кройзер, слово «терорист» застосовували також до невинних палестинців, а військові повідомлення пристосовували до цільової аудиторії та поставленої мети. Вона стверджує, що для ізраїльської аудиторії завданням пресслужби було зміцнення довіри до армії, тоді як право громадськості на інформацію відсувалося на другий план.

Для міжнародної аудиторії, за її твердженням, повідомлення мали посилювати й розширювати легітимність військових операцій. Кройзер також розповіла, що в заявах про масові жертви після ударів регулярно додавали висловлення жалю через шкоду, завдану непричетним людям.

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Перехід до Breaking the Silence

Кройзер повідомила, що виросла в ультраортодоксальній громаді та три роки тому відмовилася від права на звільнення від військової служби, аби вступити до армії під час війни. Вона зазначила, що тоді вважала службу участю в захисті країни.

Після завершення служби Кройзер стала речницею Breaking the Silence — організації, яка публікує свідчення колишніх військовослужбовців про зловживання на окупованих палестинських територіях. Організація привітала її призначення та закликала оприлюднювати правду про окупацію. Кройзер також звернулася до інших людей, які служили під час війни, із закликом не мовчати.

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