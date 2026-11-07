В Австралії колишній військовий Бен Робертс-Сміт знявся у відео для соцмереж, створеному в межах співпраці його бренду спортивного одягу Epic 1 Two з компанією добавок Zero Limits. Раніше компанія рекламувала передтренувальну енергетичну добавку під назвою War Crimes, повідомляє The Guardian.

Співпраця брендів

У жовтні Робертс-Сміт, співвласник Zero Limits Кріс Кателаріс, відомий як Big Chocky, та інші люди знялися у відео з тренування в спортзалі. На екрані з’являвся напис «Zero Limits Supplements x Epic 1 Two», а обидва бренди були позначені як співробітники проєкту. Відео опублікували в Instagram-акаунтах обох брендів.

Робертс-Сміт також позитивно відгукувався про інший передтренувальний продукт Zero Limits: він оприлюднив сторіз, де п’є цю добавку, та порадив підписникам відвідати сайт компанії. Він також з’явився в подкасті Zero Limits, який веде інший засновник компанії.

Добавка War Crimes

За кілька місяців до цього Zero Limits неодноразово публікувала в інтернеті матеріали про продукт War Crimes зі смаком Kill or Capture Cola. На етикетці була зображена людина з каптуром на стільці в кімнаті з австралійським прапором, а поруч — висока фігура в балаклаві та одязі військового стилю.

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26 липня Кателаріс рекламував продукт у відео зі спортзалу, тримаючи банку добавки. Нині War Crimes немає в переліку товарів на сайті Zero Limits. Робертса-Сміта не показували у матеріалах, де він схвалює, згадує або вживає саме цей продукт.

Обвинувачення проти Робертса-Сміта

У квітні Робертса-Сміта заарештували та висунули йому п’ять обвинувачень у воєнних злочинах, пов’язаних з убивством. Обвинувачення стосуються трьох епізодів під час його служби в Афганістані у 2009 та 2012 роках. Він заперечує всі висунуті проти нього обвинувачення та очікує на суд.

Раніше Федеральний суд Австралії у цивільній справі про дифамацію, застосувавши стандарт балансу ймовірностей, визнав правдивими твердження про вбивства беззбройних цивільних під час служби Робертса-Сміта в австралійському полку спеціальної авіаційної служби. Zero Limits і Кателаріс через адвоката не відповіли на конкретні запитання видання щодо кампанії.

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