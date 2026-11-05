Ексвіцепрезидентка Коста-Рики Грінспан лідирує у відборі генсека ООН — The National

У Нью-Йорку колишня віцепрезидентка Коста-Рики Ребека Грінспан зміцнила лідерство у відборі наступного генерального секретаря ООН. На закритому неформальному голосуванні Ради Безпеки вона отримала 12 голосів «заохочення», три голоси «не заохочення» та жодного голосу «без думки», за даними дипломатів, повідомляє The National.

У попередньому раунді Грінспан мала 11 голосів «заохочення». Посол Латвії в ООН Саніта Павлюта-Десландес, яка цього місяця головує в Раді Безпеки, підтвердила проведення голосування, однак відмовилася розкривати його результати.

Результати неформального голосування

Друге місце посів генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії аргентинець Рафаель Гроссі. Він отримав дев’ять голосів «заохочення», чотири — «не заохочення» та два голоси «без думки».

Представниця Гаяни Керолін Родрігес-Біркетт набрала відповідно вісім, п’ять і два голоси. Лана Нуссейбе з ОАЕ зберегла четверту позицію з результатом сім голосів «заохочення», шість — «не заохочення» та два голоси «без думки».

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Представник Туреччини Ферідун Сінірліоглу, якого Анкара висунула 1 листопада, у першому для себе раунді отримав три голоси «заохочення», вісім — «не заохочення» та чотири голоси «без думки». За даними видання, він має виступити перед Генеральною асамблеєю ООН у п’ятницю, а 9 листопада провести неформальні консультації з членами Радбезу.

Роль постійних членів Радбезу

Рада Безпеки ООН із 15 членів шукає наступника Антоніу Гутеррешу, чий другий п’ятирічний термін завершується у грудні. Голосування провели без розрізнення бюлетенів, тому результати не показали, як голосували п’ять постійних членів Ради Безпеки: США, Росія, Китай, Франція та Велика Британія. Кожна з цих країн може заблокувати кандидатуру під час формального процесу відбору.

Росія, держава-агресор, заявила, що може розглянути кандидатів не з Латинської Америки та Карибського басейну, якщо жоден представник регіону не отримає достатньої підтримки в неформальних голосуваннях. Наступного разу дипломати можуть повернутися до кольорових бюлетенів, які дадуть змогу встановити, чи походить опозиція до провідних кандидатів від постійних або виборних членів Радбезу.

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