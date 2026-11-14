Ексзаконодавець Крайсс-Томкінс, за прогнозом, стане губернатором Аляски — The Hill

У США демократ і колишній законодавець штату Джонатан Крайсс-Томкінс, за прогнозом Decision Desk HQ, переможе на виборах губернатора Аляски. Як повідомляє The Hill, він може стати першим демократом, обраним на цю посаду за понад 20 років.

Результати підрахунку

За даними Decision Desk HQ, після підрахунку 90% бюлетенів Крайсс-Томкінс мав 50,8% голосів. Його основна суперниця, республіканка Бернадетт Вілсон, набрала 28,1%. Ці дані були доступні станом на 23:57 за східним часом США у п’ятницю.

Вибори проходили за системою рейтингового голосування, а в загальних перегонах брали участь четверо кандидатів. Разом із Крайссом-Томкінсом і Вілсон до виборів долучилися колишній мер Анкориджа Дейв Бронсон та колишній генеральний прокурор штату Трег Тейлор — обидва республіканці.

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Підтримка та політичний контекст

Демократ Том Бегіч, який пройшов літні праймериз, зняв свою кандидатуру та підтримав Крайсса-Томкінса. Останній також отримав підтримку сенаторки-республіканки від Аляски Лізи Мурковскі, а напередодні голосування лідирував за обсягом зібраних коштів і в опитуваннях.

37-річний Крайсс-Томкінс у разі вступу на посаду стане наймолодшим губернатором в історії Аляски. Він має замінити республіканця Майка Данліві, який не міг балотуватися через обмеження кількості термінів. Данліві переобирався у 2022 році з перевагою понад 25 відсоткових пунктів.

Якщо прогноз підтвердиться, Крайсс-Томкінс стане першим демократом, який виграв вибори губернатора Аляски з 1998 року. Серію перемог республіканців у цей період переривав лише незалежний політик Білл Вокер, який обіймав посаду губернатора після виборів 2014 року.

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