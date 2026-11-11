Ексзаступника директора у Брісбені ув’язнили на два місяці — ABC News Australia

В Австралії Окружний суд Брісбена засудив 54-річного колишнього заступника директора школи Метью Джона Кеонга до шести місяців ув’язнення за історичні сексуальні злочини проти дитини. Він має відбути два місяці, після чого решту строку покарання буде умовно призупинено. Про це повідомляє ABC News.

Вирок за двома пунктами

Минулого місяця присяжні Окружного суду Брісбена визнали Кеонга винним за двома пунктами незаконного піддання особи віком до 16 років непристойним діям. Суд почув, що злочини сталися наприкінці 1990-х років у будинку хлопця-підлітка, коли Кеонгу було близько 25 років.

За даними суду, Кеонг робив хлопцеві коментарі сексуального характеру, оголився в його присутності та вчинив непристойні дії. Прокурор Люк Смуті заявив, що потерпілий раніше рівнявся на Кеонга, а скоєне стало значною зрадою довіри.

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Позиції сторін

У заяві про вплив злочину потерпілий розповів про почуття провини та гніву, які, за його словами, він носив із собою майже 30 років. Він повідомив поліції про злочин лише у 2019 році, пояснивши затримку соромом і тривалим мовчанням.

Адвокат Марцін Лазінскі наголосив, що на час злочину його клієнт також був молодою людиною. Захист також заявив, що Кеонг багато років працював учителем, до арешту не вчиняв нових правопорушень і втратив кар’єру в освіті. Його педагогічну реєстрацію призупинили у 2020 році, а в серпні цього року його звільнили з посади в системі освіти Квінсленду.

Суддя Ентоні Рафтер зазначив, що ув’язнення буде складним для засудженого, однак не побачив виняткових обставин для покарання без позбавлення волі. За словами судді, Кеонгу довірили нагляд за хлопцем за відсутності батьків, а також він не продемонстрував каяття. Умовне призупинення решти покарання діятиме 12 місяців.

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