У Преторії, ПАР, колишньому заступнику керівника кримінальної розвідки Ферозу Хану та колишній очільниці Директорату з розслідування корупції Idac Андреа Джонсон висунули обвинувачення у перешкоджанні правосуддю. Вони коротко постали перед магістратським судом Преторії 30 жовтня 2026 року, повідомляє Daily Maverick.

Серед висунутих обвинувачень також є напад із наміром завдати тяжких тілесних ушкоджень і порушення закону про Національну прокуратуру ПАР. Держава не заперечувала проти звільнення обох під заставу в 10 тисяч рандів кожного. Наступне слухання призначили на 3 лютого 2027 року для подальшого розслідування.

Суть обвинувачень

Справу пов’язують зі скаргою про напад та залякування, яку 2018 року подала бригадир Леонора Пхетлхе, що тоді була підлеглою Хана. Представник Національної прокуратури Кайзер Кганьяго заявив, що 26 червня 2018 року між Ханом і Пхетлхе сталася суперечка, яка нібито переросла у фізичне зіткнення.

За версією обвинувачення, Хан нібито поранив Пхетлхе ручкою, а також бив її руками та папкою. Як стверджує прокуратура, це спричинило потерпілій травми обличчя та грудної клітки.

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Кганьяго повідомив, що 5 липня 2018 року Хан подав слідчому заяву до того, як матеріали справи передали до Національної прокуратури для подальшого рішення. Слідство з’ясовувало, як він отримав можливість подати таку заяву. За словами представника прокуратури, Джонсон нібито без дозволу очільника Національної прокуратури передала Хану інформацію, а обоє діяли спільно, щоб перешкодити його кримінальному переслідуванню. Джонсон також обвинувачують у пособництві після вчинення злочину у справі про напад.

Свідчення комісії Мадланги

Арештам передували свідчення в Комісії з розслідування Мадланги. Співробітник кримінальної розвідки, відомий як Свідок O, та колишній слідчий Hawks Кобус Рулофсе заявили комісії, що Хан нібито отримав заяву Пхетлхе, медичний висновок і аудіозапис до подання своєї версії подій.

Свідок O розповів про електронний лист із темою «Phetlhe complaint», надісланий з Gmail-адреси на ім’я Джонсон. До нього були прикріплені 12 зображень та аудіофайл. За свідченням Рулофсе, Хан нібито отримав ці матеріали 4 липня 2018 року. Він зазначив, що доступ до таких відомостей міг би дозволити підозрюваному скоригувати свою версію подій або зв’язатися з потенційними свідками до того, як слідчі отримали їхні пояснення.

Поліція повідомила, що арешти здійснила група Madlanga Recommendations Task Team. Правоохоронці не виключили нових арештів у межах подальшого розслідування.

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