Еквадор і США уклали угоди проти злочинних доходів — The Rio Times

Еквадор і Сполучені Штати 6 листопада підписали в Кіто дві угоди про відстеження незаконних фінансових потоків, протидію викраденням і вимаганню, а також боротьбу з торгівлею золотом, пов’язаною з нелегальним видобутком. У церемонії взяв участь президент Еквадору Даніель Нобоа.

Як повідомляє The Rio Times, документи мають форму листів про реалізацію проєктів. Вони доповнюють чинні домовленості про безпекову співпрацю між двома країнами та не є новим міжнародним договором.

Підтримка фінансового аналізу та поліції

Один із проєктів передбачає застосування американських технологій для посилення підрозділу фінансового й економічного аналізу Еквадору UAFE. Це відомство аналізує підозрілі грошові операції; метою допомоги назвали виявлення незаконних коштів, злочинних мереж і протидію відмиванню грошей.

Також підтримку має отримати національний поліцейський підрозділ із боротьби з викраденнями та вимаганням UNASE, який перетворюють на національну дирекцію. Угоди спрямовані на протидію угрупованням, що фінансують свою діяльність через викрадення людей і вимагання.

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Окремий напрям співпраці стосується незаконного видобутку золота та торгівлі ним. За заявами посадовців, мета полягає в обмеженні доходів злочинних мереж від цієї діяльності.

Звернення демократів у Конгресі США

Того ж дня 13 демократів Палати представників США на чолі з Хесусом Гарсією, Джонатаном Джексоном і Грегом Касаром звернулися до державного секретаря Марко Рубіо із закликом негайно призупинити всю безпекову допомогу та військову співпрацю з адміністрацією Нобоа. У листі законодавці згадали арешт колишньої кандидатки в президенти Луїси Гонсалес і заявили про те, що вони назвали репресіями проти представників опозиції.

Вартість проєктів у повідомленнях про підписання угод не зазначалася. Місцеві вибори в Еквадорі, на яких обиратимуть провінційних, муніципальних і парафіяльних посадовців, заплановані на 29 листопада 2026 року.

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