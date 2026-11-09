Еквадор передав 200 наборів допомоги постраждалим у Мілагро — The Rio Times

Уряд Еквадору повідомив про передання 200 гуманітарних наборів сім’ям, які постраждали від сильних дощів і повені у місті Мілагро провінції Гуаяс. Місто розташоване неподалік Гуаякіля. Допомогу організував Національний секретаріат з управління ризиками — державна служба з реагування на надзвичайні ситуації.

Допомога та тимчасовий прихисток

Як повідомляє The Rio Times, 8 листопада 2026 року посадовці також оглянули тимчасовий прихисток для переміщених людей, облаштований у державній школі Teniente Hugo Ortiz у Мілагро. У заходах брали участь керівниця секретаріату Кароліна Лосано та генеральний секретар з питань державного управління, планування і кабінету Хосе Хуліо Нейра.

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Підрахунок постраждалих триває

За попередніми результатами опитування домогосподарств, від негоди постраждали близько 750 людей. Кароліна Лосано зазначила, що ця цифра може зрости, оскільки фахівці ще обстежують інші райони міста.

Національний секретаріат з управління ризиками повідомив, що його працівники залишатимуться в Мілагро та інших кантонах провінції Гуаяс, аби виявляти нові потреби населення. Остаточну кількість постраждалих і переміщених осіб наразі не визначено.

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