Еквадор планує випустити перші суверенні зелені облігації у 2027 році — CNBC Top News

Еквадор планує у 2027 році вперше випустити суверенні зелені облігації, щоб залучити кошти на захист прибережних і гірських регіонів та громад, чий добробут залежить від цих екосистем. Про це міністр довкілля та енергетики Хуан Карлос Блум розповів CNBC. За його словами, уряд звертається по консультації до Європейського Союзу, який запровадив стандарти для зелених облігацій у 2024 році.

Фінансування охорони природи

Еквадор уже використовує інструменти зеленого фінансування. У березні IDB Invest — підрозділ Міжамериканського банку розвитку для приватного сектору — разом з еквадорським Banco Bolivariano випустили облігації для збереження біорізноманіття на 120 млн доларів. Кошти мають спрямувати на природоохоронні проєкти.

У 2023 і 2024 роках країна також уклала дві угоди з обміну боргу на природоохоронні зобов’язання. За умовами таких операцій державний борг рефінансують на вигідніших умовах, а заощаджені кошти спрямовують на охорону природи. Ці угоди вивільнили приблизно 1,1 млрд доларів для захисту Амазонії та Галапагоських островів.

Еквадор також прагне прийняти у 2028 році конференцію ООН з біорізноманіття COP18. У 2023 році країна випустила «блакитні» облігації, які мають забезпечувати 12 млн доларів щорічно на збереження Галапагоських островів.

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Нафта, видобуток і біорізноманіття

Водночас уряд намагається поєднати природоохоронну політику з видобутком нафти та освоєнням критично важливих мінералів. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2024 році близько 80% енергії Еквадору вироблялося з нафти та нафтопродуктів, тоді як приблизно дві третини електроенергії забезпечували гідроелектростанції.

Блум назвав баланс між збереженням біорізноманіття та використанням природних ресурсів «делікатним питанням». Він також зазначив, що одним із пріоритетів міністерства є протидія незаконному видобутку корисних копалин. Посадовець сказав, що усвідомлює екологічний вплив законного видобутку, але вважає незаконний видобуток значно більшою проблемою.

Кредити для природи

На першому еквадорському Bio Summit у Кіто представили ідею запровадження в країні кредитів біорізноманіття. Президент заходу Марсело Саламе працює над проєктом для збереження та монетизації 260 гектарів лісу Просперіна, що належить університету ESPOL у Гуаякілі. Такі кредити можуть враховувати кількість видів, площу деревного покриву та інші показники стану екосистеми, а залучені кошти спрямовувати на її захист.

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