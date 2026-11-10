Еквадорець погодився визнати провину у пограбуванні на $100 млн у США — The Hindu

У США 32-річний громадянин Еквадору Карлос Віктор Местанса Серкадо погодився визнати провину за федеральним обвинуваченням у пограбуванні, повідомляє The Hindu. Обвинувачення пов’язане з викраденням коштовностей із броньованого автомобіля в Каліфорнії на суму приблизно 100 млн доларів.

Пограбування біля Лос-Анджелеса

За даними прокуратури США в Лос-Анджелесі, викрадена колекція містила вироби з дорогоцінного золота, діаманти, рубіни, смарагди й розкішні годинники. Її вартість оцінювали приблизно у 100 млн доларів. Відомство назвало це найбільшим зафіксованим у США пограбуванням ювелірних виробів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За матеріалами обвинувачення, автомобіль компанії Brink’s пограбували 11 липня 2022 року на придорожній зупинці на північ від Лос-Анджелеса. У справі обвинувачення висунули сімом чоловікам.

Затримання у Панамі

Местансу Серкадо затримали два роки тому в Панамі під час пересадки. Він прямував рейсом із Гватемали до Еквадору. Чоловік погодився визнати провину за федеральним обвинуваченням, пов’язаним із його роллю у викраденні коштовностей.

Читай нас у