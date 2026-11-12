Ель-Ніньйо може спричинити голод ще для 49 млн людей — Mongabay

Ель-Ніньйо 2026–2027 років, яке вже впливає, зокрема, на дрібних фермерів в Індонезії, може спричинити гострий голод ще для 49 мільйонів людей, прогнозує ООН. За цим прогнозом, найсильніше можуть постраждати південь Африки та Центральна Америка, де спека, посуха й зливи загрожують врожаям.

Як повідомляє Mongabay, ризики стосуються поставок рису, кукурудзи, какао, кави та пальмової олії. В Індонезії постачальники пальмової олії вже повідомляють про втрати через тривалу посуху, пов’язану з Ель-Ніньйо. У Судані затримка дощів підвищує ризик масштабного голоду, а фермери Гватемали повідомляють про різке скорочення врожаїв для власного споживання.

Уряди Сальвадору, Гондурасу та Панами оголосили про надзвичайну ситуацію через Ель-Ніньйо. Подібні рішення ухвалили також Болівія та Перу. Експерти зазначають, що дрібні господарства особливо вразливі, оскільки кліматичні ризики виникають безпосередньо на фермах, тоді як фінансові й технічні ресурси переважно зосереджені далі в ланцюгах постачання.

Втрати врожаїв у Африці та Колумбії

Попереднє Ель-Ніньйо 2023–2024 років спричинило тривалу посуху на півдні Африки та вдарило по виробництву кукурудзи. У Замбії через посуху виробництво скоротилося приблизно на 1,76 мільйона тонн, а її наслідки торкнулися понад мільйона фермерських домогосподарств. За словами консультанта Міжнародного інституту управління водними ресурсами Агрея Вамапеси, неврожай у країні перевищив 40%.

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Керівник кавової програми Solidaridad у Колумбії Карлос Ісаса нагадав, що під час Ель-Ніньйо 1997–1998 років урожайність у кавових регіонах країни знижувалася до 60%. За його словами, Ель-Ніньйо 2015–2016 років зменшило врожай кави в Колумбії приблизно наполовину. Опитування його команди свідчать про втрати на рівні 20–30% цього року, при цьому в найближчі місяці ситуація може погіршитися.

Ризики для здоров’я та потреба в підтримці

Експерти також попереджають про ризики для здоров’я фермерів і їхніх родин: тривалу працю в умовах небезпечної спеки, обмежений доступ до чистої питної води та поширення інфекційних хвороб, зокрема малярії й денге. Економічні втрати від екстремальної погоди можуть посилювати вразливість дітей до дитячої праці, йдеться в матеріалі з посиланням на дослідження ЮНІСЕФ.

Для зменшення збитків фахівці пропонують удосконалювати системи раннього попередження, підтримувати вирощування посухостійких культур, диверсифікувати доходи фермерів, інвестувати в зрошення та збір дощової води. Для кави й какао серед можливих рішень називають агролісівництво, зокрема висаджування витривалих дерев для затінення плантацій.

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