У Європейському Союзі частка повністю електричних автомобілів у нових реєстраціях у жовтні становила 29,8%, а плагін-гібридів — 10,9%. Як повідомляє OilPrice з посиланням на Європейську асоціацію автовиробників, електричні та гібридні моделі загалом забезпечили близько 75% нових реєстрацій автомобілів у Європі.

Частка електромобілів зросла

У жовтні 2025 року повністю електричні автомобілі становили 18,9% усіх нових реєстрацій у ЄС. Таким чином, за рік їхня частка зросла до 29,8%.

Бензинові автомобілі у жовтні забезпечили 16,9% нових реєстрацій, а дизельні — 5,4%. Частка гібридних авто на європейському ринку становила 33,7%, пише видання.

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Ціни та модельний ряд

За оцінкою OilPrice, продажі електричних і гібридних моделей підтримали державні програми, ширший вибір моделей, а також високі ціни на бензин і дизельне пальне. Видання також зазначає, що подорожчання енергії торкнулося і електроенергії.

Європейська асоціація автовиробників повідомила, що електрифіковані силові установки підтримували зростання ринку, зокрема на великих європейських ринках. OilPrice пише, що європейські автовиробники у жовтні втратили частку ринку на користь китайських конкурентів, які розширили пропозицію моделей.

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