Електромобілі становили 20% продажів BMW Group у третьому кварталі — InsideEVs

У третьому кварталі 2026 року повністю електричні автомобілі становили 20% світових продажів BMW Group, до якої входять марки BMW, Mini та Rolls-Royce. Якщо враховувати також плагін-гібриди, частка електрифікованих моделей у продажах групи сягнула 27,4%, повідомляє InsideEVs з посиланням на квартальний звіт компанії.

Європа випереджає інші регіони

Найвищою частка електромобілів була в Європі: вони забезпечили 34,7% проданих там автомобілів BMW Group у липні—вересні. Сукупна частка електромобілів і плагін-гібридів на європейському ринку становила 46,9%.

У США електромобілі забезпечили лише 4,7% продажів BMW, Mini та Rolls-Royce в третьому кварталі. Разом із плагін-гібридами їхня частка зросла до 11,4%. У Китаї частка повністю електричних моделей становила 6,5%, тоді як у регіонах Азійсько-Тихоокеанського регіону, Східної Європи, Близького Сходу та Африки — 18%.

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Продажі з початку року знизилися

За дев'ять місяців 2026 року BMW Group продала у світі 314 552 електромобілі та 131 653 плагін-гібриди. Це на 5,1% менше, ніж за аналогічний період попереднього року: продажі електромобілів скоротилися на 2,7%, а плагін-гібридів — на 10,3%.

Водночас частка електромобілів у загальному обсязі продажів групи за січень—вересень зросла до 18,4% проти 18% роком раніше. Разом із плагін-гібридами електрифіковані моделі становили 26,1% глобальних продажів BMW Group за цей період.

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