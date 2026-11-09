Eli Lilly планує подати у США заявку на Foundayo для лікування апное — CNBC

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly заявила, що її таблетка для зниження ваги Foundayo суттєво зменшила тяжкість обструктивного апное сну у пацієнтів з ожирінням у пізній фазі клінічних випробувань. Компанія планує до кінця 2026 року подати до Управління з контролю за продуктами й ліками США заявку на схвалення щоденного препарату для дорослих із помірним або тяжким апное сну, які мають ожиріння чи надмірну вагу, повідомляє CNBC.

Результати двох досліджень

Випробування складалося з двох незалежних досліджень. У першому взяли участь 363 пацієнти, які не могли або не хотіли використовувати терапію позитивним тиском у дихальних шляхах, або PAP-терапію. Друга група налічувала 349 осіб, які застосовували PAP-терапію щонайменше три місяці до скринінгу та продовжували її під час дослідження.

Учасники, які не застосовували PAP-терапію та приймали Foundayo, через 52 тижні мали в середньому на 21,1 менше епізоду порушення дихання за годину за індексом апное-гіпопное, або AHI. У групі плацебо показник знизився на 4,8 епізоду за годину. Загалом AHI у групі Foundayo зменшився на 43,8%, тоді як у групі плацебо — на 6,3%. За даними Lilly, 31,5% учасників, які отримували препарат, досягли ремісії або поліпшення до легкого ступеня апное.

Серед пацієнтів, які поєднували Foundayo з PAP-терапією, AHI зменшився в середньому на 18,3 епізоду за годину проти 5,5 у групі плацебо. Загальне зниження індексу становило близько 27,5% проти 3%, а 19,6% учасників відповідали критеріям ремісії або легкого апное.

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Зміна ваги та побічні реакції

Препарат також зменшив специфічне для апное сну гіпоксичне навантаження — показник глибини та тривалості зниження рівня кисню під час сну. Воно знизилося на 55,9% у групі без PAP-терапії та на 45,8% у групі, що її застосовувала. За 52 тижні препарат сприяв втраті приблизно 11% маси тіла в різних групах, а також зниженню маркера запалення.

У Lilly зазначили, що дані щодо безпеки та переносимості загалом відповідали попереднім дослідженням Foundayo. Через побічні реакції лікування припинили близько 12% учасників без PAP-терапії, які отримували препарат, проти 3,8% у групі плацебо. У групі з PAP-терапією ці показники становили 6,8% і 0,6% відповідно. Найпоширенішими реакціями були нудота, діарея, закреп і блювання, здебільшого легкого або помірного ступеня.

Обструктивне апное сну виникає через звуження або блокування дихальних шляхів уві сні та пов’язане зі зниженням рівня кисню й підвищенням артеріального тиску. Ін’єкційний препарат Eli Lilly для зниження ваги Zepbound у грудні 2024 року став першим лікарським засобом, схваленим у США для лікування цього стану.

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