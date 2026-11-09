Елізабет Воррен має очолити банківський комітет Сенату США у січні — CNBC

Сенаторка-демократка від Массачусетсу Елізабет Воррен у січні має очолити Комітет Сенату США з банківської справи, житлового будівництва та міських питань. Серед її пріоритетів — зниження вартості життя, посилення експортного контролю за постачанням передових чипів для штучного інтелекту до Китаю та запровадження правил для ринків прогнозів, повідомляє CNBC.

Про ще не оголошений порядок денний виданню розповів на умовах анонімності помічник Воррен із питань банківського комітету. За його словами, сенаторка також готує масштабний план нагляду.

Вартість життя та борги

Воррен планує домагатися обмеження процентних ставок за кредитними картками. Вона також хоче доповнити свою ініціативу 21st Century Road to Housing Act новим законодавством для будівництва доступного житла.

До її планів також входить зменшення медичних, споживчих і студентських боргів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чипи та ринки прогнозів

За словами помічника, Воррен має намір обмежити постачання передових ШІ-чипів до Китаю та брати участь у формуванні правил регулювання штучного інтелекту у США.

Окремим напрямом стане нагляд за індустрією ринків прогнозів, яку представник сенаторки назвав сферою з недостатнім контролем. Воррен разом із сенатором-республіканцем від Юти Джоном Кертісом уже зверталися до платформ Kalshi та Polymarket із вимогою надати інформацію про запобіжники для ринків, пов’язаних із виборами.

Наглядові повноваження

Після перемоги демократів на проміжних виборах вони отримають контроль над комітетами Конгресу. Це дасть їм змогу визначати законодавчий порядок денний і видавати повістки посадовцям та представникам бізнесу для надання свідчень під присягою.

Комітет, який має очолити Воррен, відповідає, зокрема, за федеральну монетарну політику, банки та експортний контроль. За словами помічника, Воррен закликала керівників технологічних компаній, посадовців адміністрації, представників криптовалютних компаній родини Трампа та керівників Волл-стріт зберігати документи для можливих запитів комітету.

Читай нас у