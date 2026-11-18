Елла Ленглі здобула нагороду CMA Awards у категорії «Музичне відео року» за кліп до пісні Choosin’ Texas. Про ранню перемогу виконавиці повідомило Rolling Stone.

60-ту щорічну церемонію CMA Awards транслюють наживо з Нешвілла в середу, 18 листопада 2026 року. Ленглі була лідеркою за кількістю номінацій цього року: вона претендувала на дев’ять нагород.

Номінації виконавиці

Серед категорій, у яких фігурує Ленглі, — «Артист року», «Сингл року», «Альбом року», «Пісня року» та «Співачка року». Її альбом Dandelion зазначено в категорії «Альбом року».

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У категорії «Сингл року» в переліку премії наведено композиції Ленглі Be Her та Choosin’ Texas. Співачка також мала виступити під час церемонії разом із ведучою Лейні Вілсон, Тейлор Свіфт, Мірандою Ламберт та іншими артистами.

Інші категорії

У категорії «Артист року» в матеріалі згадані Люк Комбс, Коді Джонсон, Кріс Степлтон і Лейні Вілсон. У переліку категорії нового артиста року наведено Avery Anna, Carter Faith, Emily Ann Roberts, Tucker Wetmore та Stephen Wilson Jr.

Серед музичних подій року видання зазначає спільні записи Міранди Ламберт і Кріса Степлтона, Елли Ленглі та Моргана Воллена, а також Карлі Пірс і Райлі Гріна.

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