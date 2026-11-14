Єльські науковці назвали підходи, пов’язані зі зниженням біологічного віку — ScienceDaily

Науковці Єльського університету проаналізували 51 клінічне дослідження підходів до сповільнення старіння та з’ясували, що окремі рецептурні препарати, здорове харчування і фізична активність пов’язані зі зниженням показників біологічного віку. Водночас безрецептурні добавки, які розглядали в дослідженнях, загалом не продемонстрували вимірюваного ефекту. Про результати, опубліковані в журналі Nature Medicine, повідомляє ScienceDaily.

Як оцінювали біологічний вік

Команда під керівництвом Рагхава Сегала використала дані більш як 110 біомаркерів метилювання ДНК, зокрема 16 основних епігенетичних годинників. Такі тести крові аналізують хімічні мітки на ДНК, характер яких змінюється з віком, і за допомогою алгоритмів оцінюють біологічний або функціональний вік людини.

Дослідники порівнювали показники до та після різних втручань: застосування ліків і харчових добавок, зміни способу життя та медичні процедури. Новіші моделі епігенетичних годинників, за їхніми даними, працювали краще за ранні версії. Учасники із захворюваннями зазвичай демонстрували більші зміни маркерів старіння, ніж здорові люди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які підходи дали результати

Найвиразніші зміни маркерів біологічного віку пов’язали з деякими фармацевтичними методами. Серед них — метформін і семаглутид, які застосовують для регуляції метаболічних станів і маси тіла, а також препарати анти-TNF, спрямовані на білок TNF, що бере участь у запальній відповіді організму.

Стійкі сприятливі зміни також фіксували при поєднанні регулярної фізичної активності зі здоровим раціоном. У проаналізованих роботах ішлося про середземноморську, низькожирову та низьковуглеводну дієти. Натомість випробувані безрецептурні добавки й частина медичних процедур не показали помітного зниження епігенетичного віку.

Обмеження висновків

Автори наголосили, що зміна епігенетичних маркерів не доводить подовження життя або зниження ризику вікових хвороб. Дослідникам ще належить встановити, чи є ці зміни прямим наслідком втручань, як довго вони зберігаються та чи справді пов’язані з кращими довгостроковими показниками здоров’я. Наступним кроком мають стати дослідження на більших і різноманітніших групах учасників.

Читай нас у