Emaar Properties планує викупити Emaar Development за $3,3 млрд — The National

У Дубаї компанія Emaar Properties схвалила план викупу акцій девелоперської компанії Emaar Development, яких вона та її дочірня структура EPHL ще не мають, на суму близько 12 млрд дирхамів ($3,3 млрд). Після завершення угоди Emaar Properties планує зняти Emaar Development з лістингу Дубайського фінансового ринку, повідомляє The National.

Умови пропозиції

Emaar Properties запропонувала по 15 дирхамів за кожну акцію Emaar Development, якої Emaar Properties та EPHL не мають у власності. Це становить премію 19,4% до ціни закриття торгів у 12,56 дирхама 2 листопада — останнього торгового дня перед оголошенням про засідання ради директорів.

Emaar Development має 4 млрд звичайних акцій. Emaar Properties та її дочірня компанія EPHL володіють понад 3,2 млрд із них, або майже 81%. Решта понад 793,5 млн акцій оцінена в межах пропозиції більш ніж у 11,9 млрд дирхамів. У четвер акції Emaar Development знизилися приблизно на 0,4% — до 14,52 дирхама.

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Об'єднання девелоперського бізнесу

У повідомленні для біржі Emaar Properties заявила, що пропозиція продиктована «стратегічними міркуваннями». Компанія зазначила, що придбання решти акцій дасть змогу повністю інтегрувати девелоперський бізнес в ОАЕ до структури групи та управляти ним і фінансувати його в межах єдиної системи розподілу капіталу.

Emaar Development також відзвітувала про прибуток за третій квартал у розмірі 3,5 млрд дирхамів — майже на 8% більше, ніж роком раніше. Її виручка зросла на 14%, до 8,8 млрд дирхамів. Продажі нерухомості в ОАЕ за перші дев'ять місяців становили 26,2 млрд дирхамів, а міжнародні продажі девелоперських проєктів — 8,5 млрд дирхамів.

Окремо Emaar Properties повідомила про зростання чистого прибутку, що припадає на власників компанії, на 5,6% у третьому кварталі — до 4,6 млрд дирхамів. Виручка компанії за три місяці до кінця вересня зросла майже на 3%, до 13,6 млрд дирхамів.

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