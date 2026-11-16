В Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, компанії Al Ain Asset Management та Emaar Hospitality Group домовилися про запуск п’яти проєктів у сфері нерухомості загальною вартістю 8 млрд дирхамів, або $2,17 млрд. Про це повідомляє The National.

Перший проєкт на острові Аль-Марія

Першим у межах партнерства планують реалізувати житловий проєкт на острові Аль-Марія. Він передбачає будівництво 452 квартир і пентхаусів на площі 1 млн квадратних футів. Початкова ціна однокімнатного помешкання становитиме 3,7 млн дирхамів.

Генеральний директор групи Rabih Karam повідомив, що продажі розпочнуться найближчим часом. За його словами, комплекс буде безпосередньо сполучений із торговельним центром, міжнародним фінансовим центром ADGM та Cleveland Clinic.

Загальна площа п’яти запланованих проєктів становитиме 4,7 млн квадратних футів. Терміни реалізації та місця розташування інших чотирьох об’єктів компанії не розкрили.

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Попит на нерухомість

За даними Abu Dhabi Real Estate Centre, за перші дев’ять місяців 2026 року в Абу-Дабі зареєстрували 38 483 угоди з нерухомістю на 171,26 млрд дирхамів. Вартість транзакцій зросла на 76,1% у річному вимірі, а їхня кількість — на 32,8%.

Найбільшу вартість угод за цей період зафіксували на острові Рім — 29,86 млрд дирхамів. Далі йдуть острови Аль-Худайріят із 28,62 млрд дирхамів, Саадіят із 18,69 млрд дирхамів, Яс із 13,4 млрд дирхамів та місто Заїд із 5,36 млрд дирхамів.

Карам також розповів, що влітку компанія продала на острові Саадіят два маєтки по 350 млн дирхамів кожен. Раніше Al Ain Asset Management та Emaar спільно запустили в Дубаї комплекс Address Beach Resort and Residences, а згодом представили Vida Residences Saadiyat Island — перший проєкт бренду Vida в Абу-Дабі.

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