Ємен і Британія обговорили протидію хуситам — Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Ємену Афра аз-Зуба та міністр Великої Британії у справах Близького Сходу і Північної Африки Стівен Дауті провели зустріч на полях Манамського діалогу 2026. Вони обговорили останні події в Ємені.

Двосторонні відносини

Сторони обговорили двосторонні відносини та зусилля з протидії хуситам, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Ємену. Дауті також підтвердив подальшу підтримку Сполученим Королівством міжнародно визнаного уряду Ємену, додали у відомстві.

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Гуманітарна ситуація

Також міністри говорили про погіршення гуманітарної ситуації в Таїзі на південному заході Ємену. За даними єменського МЗС, місто залишається в облозі, запровадженій хуситами.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану. У березні 2015 року Саудівська Аравія очолила військове втручання на підтримку міжнародно визнаного уряду. Війна спричинила одну з найгірших гуманітарних криз у світі, а мільйони людей потребують гуманітарної допомоги.

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