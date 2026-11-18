Рада президентського керівництва Ємену 18 листопада видала закон, який визнає рух хуситів терористичною організацією, криміналізує його діяльність і фінансування. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на офіційне агентство Saba.

Закон №1 за 2026 рік поширює це визначення на політичні, військові, безпекові та цивільні структури хуситів, а також їхні ідеологічні орієнтири. Згідно з повідомленням Saba, документ має на меті припинити фінансування угруповання, перекрити джерела його підтримки, захистити державні інституції, суспільство та міжнародне судноплавство.

Покарання за злочини

Закон передбачає покарання від 20–30 років ув’язнення до смертної кари за терористичні дії від імені угруповання. До таких дій документ відносить, зокрема, підрив державних інституцій, облогу міст, напади на об’єкти й цивільних, а також атаки на міжнародне судноплавство та мережі зв’язку.

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Смертну кару також передбачено за постачання або контрабанду зброї та військового обладнання для хуситів, участь у вербуванні й підготовці людей. Окремо закон допускає смертну кару як дискреційне покарання у справах про використання чи вербування дітей віком до 18 років через школи та літні центри.

Воєнне протистояння

Із 5 жовтня урядові сили Ємену проводять операцію «Світанок Ємену», спрямовану на відновлення контролю над державними установами та повернення столиці Сани під контроль уряду. Бойові дії між урядовими силами та хуситами відновилися в липні після періоду відносного затишшя, що тривав із квітня 2022 року. За даними ООН, унаслідок боїв тисячі людей загинули або зазнали поранень, а понад 250 тисяч були змушені залишити свої домівки.

Громадянська війна в Ємені триває від вересня 2014 року, коли хусити захопили Сану та низку провінцій. У березні 2015 року на підтримку міжнародно визнаного уряду в конфлікт втрутилася коаліція на чолі із Саудівською Аравією.

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