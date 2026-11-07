Ємен звинуватив Іран і Хезболлу у відправленні 21 фахівця — Jerusalem Post

Уряд Ємену звинуватив Корпус вартових ісламської революції Ірану та ліванський рух Хезболла у відправленні 21 військового фахівця для підтримки хуситів. За словами міністра внутрішніх справ Ємену Ібрагіма Хайдана, 14 із цих осіб нібито є членами КВІР, ще семеро — представниками Хезболли, повідомляє Jerusalem Post.

Заяви про участь в операціях

Міністерство внутрішніх справ Ємену заявило, що фахівці базувалися у шести провінціях: Ходейді, Сані, Сааді, Хадджі, Амрані та Аль-Хаусі. За твердженням Хайдана, вони спеціалізувалися на балістичних ракетах, безпілотниках, радіоелектронній боротьбі, зв'язку, військових логістичних мережах і контрабанді компонентів озброєнь.

Єменська влада також стверджує, що ця група була залучена до планування військових операцій, розроблення озброєнь та координації морських атак. Зокрема, міністр заявив про нібито координацію операцій на морі й вибір цілей серед комерційних суден, розроблення вибухових човнів і самохідних підводних човнів, а також навчання встановленню мін, тактиці облоги та веденню боїв у містах.

Заперечення Хезболли

Хайдан заявив, що участь Ірану, на думку уряду Ємену, вийшла за межі фінансування, озброєння та навчання хуситів і перейшла до безпосереднього оперативного планування та командування. Він назвав присутню групу не навчальною місією, а військовим штабом, який нібито очолював офіцер КВІР.

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Міністр закликав міжнародну спільноту визнати хуситів терористичною організацією, ліквідувати мережі їхнього фінансування й постачання зброї та забезпечити виконання ембарго на озброєння, передбаченого резолюціями Ради Безпеки ООН №2216 і №2624. Він також заявив про загрозу свободі судноплавства в Баб-ель-Мандебській протоці та Червоному морі.

Хезболла заперечила звинувачення, назвавши повідомлення про своїх фахівців у Ємені безпідставним. У русі заявили, що єменці мають необхідні можливості та досвід для захисту своєї країни без зовнішнього втручання.

Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану. За даними видання, бойові дії між хуситами та коаліцією на чолі із Саудівською Аравією посилилися, а хусити атакували регіональні аеропорти й іншу цивільну інфраструктуру.

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