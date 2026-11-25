У Ємені армія заявила, що під час 654 ударів і цільових операцій на кількох фронтах упродовж останніх годин були вбиті або поранені 109 командирів і бійців хуситів. Про це з посиланням на заяву військового речника полковника Маджеда Абдалли аль-Назілі в соцмережі X повідомляє Anadolu Agency.

Види ударів

За словами речника, операції включали 21 авіаудар, 577 ударів польової артилерії, 36 атак безпілотниками та 20 ударів реактивної артилерії. Ці дії, за його твердженням, були спрямовані проти позицій хуситів, місць зосередження сил, підкріплень і військової техніки.

Аль-Назілі також заявив, що внаслідок операцій було знищено або пошкоджено 76 транспортних засобів, систем озброєння та одиниць військової техніки. Ці дані не мають незалежного підтвердження в повідомленні агентства.

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Напрямки операції

Єменська армія повідомила, що продовжує завдавати ударів по пересуваннях і підкріпленнях хуситів на фронтах у Марібі, Аль-Джауфі, Таїзі та Лахджі, а також на північному напрямку. Військові назвали ці дії частиною операції «Світанок Ємену».

За інформацією агентства, урядові сили проводять цю операцію з 5 жовтня, заявляючи про намір відновити контроль над державними установами та повернути під контроль Сану. Речник також запевнив, що армія продовжуватиме наступ до досягнення поставлених цілей і захищатиме цивільних та цивільну інфраструктуру. Хусити на момент публікації не коментували заяву армії.

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