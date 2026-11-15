Єменська армія заявила про дві ракети хуситів по Адену — Anadolu Agency

Єменська урядова армія заявила, що хусити випустили дві балістичні ракети по Адену — тимчасовій столиці країни на півдні Ємену. Про це з посиланням на представника армії Маджеда ан-Нузайлі повідомляє Anadolu Agency.

Заява про ракетний обстріл

За словами ан-Нузайлі, ракети були спрямовані на Аден. Інформації про можливі жертви або руйнування він не навів. Хусити не надали негайного коментаря щодо заяви урядових військових.

Операція урядових сил

Окремо речник армії повідомив у соцмережі X, що урядові сили провели 723 удари й операції проти позицій, підкріплень та озброєння хуситів у межах операції «Світанок Ємену». За його даними, йдеться про 37 авіаударів, 56 ударів безпілотниками та 630 артилерійських і ракетних атак.

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За попередніми оцінками ан-Нузайлі, було вбито або поранено близько 321 командира й бійця хуситів, а 117 військових машин і одиниць техніки пошкоджено або знищено. Урядові сили, за його словами, відбивають атаки хуситів у провінціях Таїз, Маріб і Ель-Джауф, а операції тривають на південному та південно-західному напрямках.

Збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та інші райони країни. Нове загострення між урядовими силами і хуситами почалося в липні після краху перемир’я, досягнутого у 2022 році.

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