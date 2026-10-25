Єменська армія заявила про нейтралізацію 307 хуситів за добу — Anadolu Agency

Єменська армія заявила, що протягом останніх 24 годин нейтралізувала 307 бійців і командирів руху хуситів у 736 операціях. За її даними, було знищено або пошкоджено 68 одиниць військової техніки та озброєння.

Операція Світанок Ємену

Як повідомляє Anadolu Agency, операції проводили в межах наступу Світанок Ємену. Їхніми цілями, за заявою армії, були командні центри, місця зосередження сил, підкріплення, склади зброї та маршрути постачання хуситів.

Військові не уточнили, скільки з 307 осіб, яких вони назвали нейтралізованими, загинули або зазнали поранень. Рух хуситів одразу не коментував цю заяву.

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Бої в провінції Таїз

У південно-західній провінції Таїз армія заявила про удар по командному центру, позиціях важкого озброєння та складах зброї у покинутому готелі. Військові стверджують, що хусити використовували будівлю як спостережний пункт і вогневу позицію, щоб загрожувати житловим районам та підтримувати облогу міста. Також урядові війська, за їхніми даними, здійснили рейди, щоб придушити вогонь із цього району.

Бойові дії в Таїзі тривають. Урядові сили контролюють центр міста, тоді як хусити останнім часом просунулися в сільських і прибережних районах. Хусити контролюють значну частину півночі та заходу Ємену, а урядові сили з союзниками — Аден і великі території південних та східних провінцій.

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