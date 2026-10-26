Єменська армія заявила про нейтралізацію близько 218 хуситів за добу — Anadolu Agency

Єменська армія заявила про нейтралізацію близько 218 бійців і польових командирів хуситів упродовж останніх 24 годин. За її даними, у межах 753 операцій було знищено або пошкоджено 78 військових транспортних засобів і одиниць озброєння. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Операція Світанок Ємену

Військові стверджують, що операції в межах кампанії «Світанок Ємену» були спрямовані на передові командні центри, укріплення, вогневі позиції, скупчення бійців, підкріплення та транспорт постачання хуситів.

За заявою армії, удари порушили переміщення підкріплень хуситів до ліній фронту та підтримали рейди й наземні штурми урядових сил. Військові не уточнили, скільки з близько 218 осіб, яких вони назвали нейтралізованими, загинули або зазнали поранень. Коментаря хуситів одразу не надходило.

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Ситуація в країні

Армія заявила, що продовжує наступ, щоб послабити можливості угруповання накопичувати сили та перегруповуватися. Вона також стверджує, що завдає ударів лише по військових об'єктах і вживає заходів для захисту цивільних та цивільної інфраструктури.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та інші провінції. У 2015 році на підтримку міжнародно визнаного уряду втрутилася коаліція на чолі із Саудівською Аравією.

Хусити контролюють значну частину півночі та заходу Ємену, зокрема Сану. Міжнародно визнаний уряд і союзні сили утримують Аден, а також значні території на півдні та сході країни. Бойові дії останнім часом змістили лінії фронту, зокрема вздовж узбережжя Червоного моря, а контроль над частиною районів залишається спірним.

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