Єменська армія заявила про захоплення хребта в Аль-Джауфі — Anadolu Agency

Єменські урядові сили заявили, що завершили захоплення стратегічного гірського хребта Хувайшіян на схід від Аль-Хазма, адміністративного центру північної провінції Аль-Джауф у Ємені. Про це Anadolu Agency повідомив польовий командир армії полковник Рабі аль-Кураші.

Бої за висоти

За словами аль-Кураші, урядові війська просунулися після боїв із хуситами за підтримки бойової авіації. Він також заявив, що літаки знищили десятки транспортних засобів угруповання. Водночас військова операція, за його словами, триває.

Хребет Хувайшіян є першою лінією оборони Аль-Хазма, який, за словами польового командира, залишається під контролем хуситів. Місцеві єменські медіа зазначають, що захоплення висот може дати урядовим силам змогу перерізати шляхи постачання хуситів у провінції. Гори також височіють над ключовими позиціями хуситів поблизу Аль-Хазма.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Частину гірського масиву урядові сили зайняли під час зіткнень у п’ятницю, а наступного дня завершили захоплення всього хребта, повідомив кореспондент Anadolu.

Заяви про удари

Окремо єменська армія заявила, що протягом останніх годин завдала 1119 ударів по хуситах. Військові стверджують, що нейтралізували 427 членів угруповання, а також знищили або пошкодили 142 військові машини, одиниці техніки та транспортні засоби. Точний період, якого стосуються ці дані, у заяві не уточнили.

Армія також повідомила про продовження боїв у південно-західній провінції Таїз, де її сили за підтримки Народного опору атакували переміщення та підкріплення хуситів за авіаційної й артилерійської підтримки. Контроль над Аль-Джауфом залишається розділеним: хусити утримують Аль-Хазм та інші райони, тоді як урядові сили контролюють інші частини провінції.

Читай нас у