Еміне Ердоган представила Глобальний альянс нульових відходів — Anadolu Agency

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган представила Глобальний альянс нульових відходів під час зустрічі перших леді в Анталії, що відбулася в межах Конференції ООН зі зміни клімату COP31. Ініціатива має стати платформою для співпраці країн у скороченні відходів, розвитку циркулярної економіки та поширенні локальних рішень на міжнародному рівні, повідомляє Anadolu Agency.

Ердоган, яка також очолює Консультативну раду видатних осіб Генерального секретаря ООН з питань нульових відходів, заявила, що самих звітів, попереджень і цілей щодо кліматичної кризи вже недостатньо. За її словами, успіх слід оцінювати не лише за обсягами переробленого сміття, а й за кількістю відходів, утворенню яких вдалося запобігти.

П'ять напрямів роботи

До пріоритетів альянсу віднесли нульові відходи й циркулярну економіку, пластикові та пакувальні відходи, створення зон нульових відходів, харчові й органічні відходи, а також освіту та залучення молоді.

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Ініціатива працюватиме через три взаємопов'язані формати. Щорічний Форум нульових відходів має бути майданчиком для обговорення спільних пріоритетів і рішень. Стамбульська платформа, за словами Ердоган, повинна перетворювати пропозиції на конкретні проєкти та партнерства для їх реалізації. Сам альянс має розширювати географію співпраці й сприяти появі нових партнерств між країнами.

Досвід Туреччини

Ердоган зазначила, що рух Zero Waste у Туреччині запустили дев'ять років тому. За її словами, за цей час рівень переробки відходів у країні зріс із 13% до понад 37%. Вона наголосила, що обсяг сміття визначають рішення, які ухвалюють ще до споживання товару: чи є він необхідним, як його виробляють і як довго ним користуються.

Перша леді Туреччини також закликала до глобальної відповідальності компаній, що працюють у різних країнах. Вона запропонувала розробити спільні стандарти прозорості у використанні ресурсів великими компаніями, незалежно оцінювати їхній вплив на довкілля та посилити підзвітність. Ердоган запросила учасниць зустрічі долучатися до альянсу й ділитися досвідом своїх країн.

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