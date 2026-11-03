Еміратський Червоний Півмісяць запустив зимову допомогу для 300 тисяч людей — The National

В ОАЕ гуманітарна організація Еміратський Червоний Півмісяць запустила зимову кампанію допомоги вартістю 12,5 млн дирхамів. Вона має охопити понад 300 тисяч уразливих людей у 17 країнах, зокрема біженців, переміщених осіб і громади, які постраждали від гуманітарних криз та суворих погодних умов. Про це повідомляє The National.

Допомогу розподілятимуть протягом зими

Ініціативу проводять за дорученням шейха Хамдана бін Заїда — представника правителя в регіоні Аль-Дафра та голови Еміратського Червоного Півмісяця. Генеральний секретар організації Ахмед Аль-Мазруеї заявив, що допомогу розподілятимуть поетапно протягом зими, координуючи роботу з відповідними органами влади та гуманітарними партнерами в ОАЕ й за кордоном.

Пріоритетними групами визначили дітей, людей похилого віку, жінок, а також сім’ї переміщених осіб і біженців. За словами Аль-Мазруеї, це має забезпечити своєчасне та ефективне доставлення допомоги.

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Волонтери комплектували зимові набори

На старті кампанії в штаб-квартирі організації в Абу-Дабі провели волонтерський захід. Члени правління та працівники Еміратського Червоного Півмісяця разом із волонтерами Abu Dhabi Islamic Bank, ADNOC та інших організацій комплектували зимові набори допомоги.

Минулого тижня організація також доставила до Гази зимову та медичну допомогу на суму 50 млн дирхамів. До вантажів увійшли одяг, ковдри, продукти, намети, медикаменти та інші товари першої потреби.

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