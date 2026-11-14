Емма Айхер здобула першу в кар’єрі перемогу в слаломі Кубка світу — Der Spiegel

Німецька гірськолижниця Емма Айхер перемогла у першому слаломі сезону Кубка світу в Леві у Фінляндії. Для 23-річної спортсменки це шоста перемога на етапах Кубка світу в кар’єрі та перша — у слаломі, повідомляє Der Spiegel.

Результати змагань

Айхер випередила на 0,43 секунди Лару Колтурі, яка виступає за Албанію. Третє місце посіла австрійка Катаріна Труппе, що програла переможниці 0,50 секунди.

Змагання відбулися за штучного освітлення. За три тижні до старту в Леві Айхер стала третьою в гігантському слаломі в Зельдені. Перемогу в Леві вона здобула наступного дня після свого дня народження.

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Особливий старт у Леві

Айхер сказала телеканалу BR, що Леві має для неї особливе значення: тут вона вперше виступила на Кубку світу, набрала перші очки та піднялася на перший подіум у слаломі. Спортсменка також зазначила, що змогла стабільно провести обидва заїзди.

Її партнерка по збірній Німеччини Лена Дюрр після невдалого першого заїзду піднялася з 30-го на 18-те місце. Американка Мікаела Шиффрін, яка минулого сезону виграла дев’ять із десяти слаломів, не стартувала в Леві. Раніше вона заявляла, що цього сезону планує менше виступати у слаломі та зосередитися на гігантському слаломі й супергіганті.

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