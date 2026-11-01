Ему дев’ять місяців дошкуляє пенсіонеру в Австралії — ABC News Australia

В Австралії пенсіонер Мал Річардс із громади Блувотер на околиці Таунсвілла поскаржився на самку ему на ім’я Ерік, яка, за його словами, вже дев’ять місяців регулярно приходить на його подвір’я. Щоранку до шостої він виходить по газету й бачить птаха біля під’їзної доріжки. Як повідомляє ABC News Australia, Річардс побоюється виходити в сад, оскільки знає, що ему можуть сильно бити ногами.

Птах знаходить шлях на подвір’я

Річардс розповів, що Ерік цілими днями видає гучні звуки та всюди ходить за ним, коли він виконує домашні справи. За словами пенсіонера, він убезпечив подвір’я та замикає ворота, однак птах щоразу знаходить спосіб потрапити всередину. Також чоловік невдоволений тим, що ему залишає послід на його під’їзній доріжці.

Пенсіонер звертався до міської ради Таунсвілла, Департаменту первинної промисловості штату та природоохоронного відомства, проте вважає, що жодна зі структур не взялася за проблему. У Департаменті довкілля, туризму, науки та інновацій заявили, що рейнджери стежать за ему в Блувотері й не зафіксували її тривожної поведінки. Жителів закликали триматися від птаха на достатній відстані, не годувати його та не залишати йому доступу до їжі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Місцева улюблениця

Ерік добре відома мешканцям Блувотера: у місцевій Facebook-спільноті публікують повідомлення про її появу та закликають водіїв скидати швидкість, коли птах перебуває біля дороги. Дехто з жителів називає ему талісманом громади. Водночас одна мешканка розповіла, що бачила, як школярі на автобусній зупинці перелазили через паркан, коли Ерік наблизилася до них.

Фахівчиня з питань дикої природи Джекі Гаслінг сказала, що ему виростили як домашню тварину, тому вона, ймовірно, більш контактна, ніж ему, яких не утримували як домашніх. За її словами, у разі загрозливої поведінки птаха слід повільно відступати, тримати дистанцію та, за можливості, поставити між собою і ему перешкоду — наприклад, дерево.

Читай нас у