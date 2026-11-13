Енді Бернем закликав лейбористів посилити боротьбу з консерваторами — The Guardian

У Великій Британії Енді Бернем закликав Лейбористську партію посилити підготовку до протистояння з Консервативною партією на наступних виборах. Співрозмовники The Guardian на Даунінг-стрит заявили, що в уряді серйозно розглядають можливість відновлення позицій консерваторів під керівництвом Кемі Баденок.

Зміна виборчого фокусу

За даними джерел видання, прем’єр-міністр хоче, щоб штаб лейбористів знову приділяв більше уваги консерваторам як виборчій загрозі. Протягом понад двох років партія переважно концентрувалася на Reform UK Найджела Фараджа та Зеленій партії на лівому фланзі.

Один зі співрозмовників зазначив, що електоральна підтримка є мінливою, а консерватори, попри нинішнє відставання в опитуваннях, демонструють висхідну динаміку. За опитуванням More in Common, минулого тижня підтримка Консервативної партії становила 25%. На останніх загальних виборах вона набрала 24%, після чого показник знижувався до 18%.

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Ресурси на кампанію

За інформацією The Guardian, лейбористи готуються з січня спрямувати більше ресурсів на протидію консерваторам напередодні виборів у травні. Представники партії наголосили, що консерватори як офіційна опозиція і далі залишаються у фокусі щоденної роботи, однак загальну стратегію необхідно посилити.

Серед можливих тактик обговорюють акцентування на перспективі пакту між консерваторами та Reform UK. Також розглядають кампанію, зосереджену на бренді Консервативної партії та її тіньовому кабінеті. Водночас, за даними More in Common, особисті рейтинги Кемі Баденок є відносно сильними, але її партія загалом суттєво відстає: третина респондентів, які позитивно оцінюють її роботу, заявили, що не голосували б за консерваторів.

Директор More in Common Люк Трайл вважає, що лейбористам слід готуватися до різних сценаріїв, адже на правому фланзі вони тепер мають двох суперників. За його оцінкою, Reform UK може відбирати праві голоси у лейбористів у так званій Червоній стіні, тоді як консерватори здатні посилюватися в заможніших районах Англії, зокрема на південному сході.

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