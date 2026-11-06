Endurance заявила про надлишок електроенергії з вулкана біля Орегону — ScienceAlert

Компанія Endurance Energy заявила, що під час випробування на підводному вулкані Аксіал приблизно за 480 кілометрів від узбережжя штату Орегон, США, її генератор протягом 8,7 секунди виробляв більше електроенергії, ніж споживало обладнання. Про результати експерименту повідомляє ScienceAlert.

Випробування на глибині 1,5 кілометра

Прототип Adélie розмістили на дні океану на глибині близько 1 500 метрів, де з морського дна виходять гідротермальні джерела. Морська вода проникає у тріщини, нагрівається від розплавленої породи під вулканом і повертається в океан через такі виходи.

Інженери пробурили свердловину завглибшки 16 метрів під дном та встановили в ній трубу. Вода з неї мала температуру приблизно 260°C, однак її потоку виявилося недостатньо для роботи генератора. Тому установку під’єднали до сусіднього природного гідротермального виходу.

Під час експерименту 27 вересня температура води сягала приблизно 281°C. Через високий тиск на такій глибині вона залишалася рідкою. Турбіна генератора працювала зі швидкістю близько 26 тисяч обертів за хвилину.

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Надлишок потужності та обмеження тесту

Після врахування витрат електроенергії на насоси й інші компоненти медіанний надлишок потужності становив близько 2 кіловат, а піковий — 16,5 кіловата. Водночас робота установки припинилася після спрацювання системи захисту батареї від надмірного струму. Приблизно через десять хвилин під час спроби перезапуску відмовив кабель живлення насоса.

Наступний тестовий генератор Gentoo потужністю 100 кіловат, за словами засновника та генерального директора Endurance Ендрю Редда, має працювати довше та з більшою потужністю. Компанія також планує використовувати нову бурову установку, здатну досягати глибини до 500 метрів.

Нерецензовані результати

Наведені показники описують виробництво електрики лише під час роботи генератора та не враховують енергію, витрачену на транспортування, буріння й монтаж. Результати вимірювань оприлюднила сама Endurance Energy, а рецензованої наукової публікації про експеримент немає.

Компанія також повідомила, що обрала місце буріння подалі від гідротермальних димоходів і тварин поблизу них та не виявила помітних змін у місцевій екосистемі. Для незалежного аналізу вона передала до лабораторій понад 40 зразків води, порід і мінералів. Довгостроковий вплив великих установок на екосистему морського дна ще належить оцінити.

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