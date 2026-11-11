Eneos підвищила прогноз прибутку на 48% до 615 млрд єн — Channel NewsAsia

Японська нафтопереробна компанія Eneos Holdings підвищила прогноз чистого прибутку на фінансовий 2026 рік на 48% — до 615 млрд єн, або близько $3,87 млрд. Компанія пояснила перегляд очікувань вищими, ніж прогнозувалося, цінами на нафту, повідомляє Channel NewsAsia.

Новий прогноз компанії

Eneos очікує, що за рік, який завершиться у березні 2027 року, її чистий прибуток становитиме 615 млрд єн. У травні компанія прогнозувала показник на рівні 415 млрд єн. Крім підвищення вартості сирої нафти, на прогноз вплинули сильніші ціни на нафтопродукти за кордоном.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Знецінення активів у відновлюваній енергетиці

У липні—вересні, у другому кварталі фінансового року, Eneos зафіксувала збиток від знецінення активів свого бізнесу у відновлюваній енергетиці на 111,8 млрд єн. Переважно він пов'язаний із гудвілом після придбання Japan Renewable Energy у 2022 році.

За підсумками квітня—вересня чистий прибуток Eneos зріс майже у вісім разів порівняно з аналогічним періодом роком раніше — до 511,9 млрд єн.

Читай нас у