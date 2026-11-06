Energica відновить випуск електромотоциклів в Азії та планує знизити ціни — Electrek

Італійський виробник електромотоциклів Energica, який припинив діяльність у 2024 році через судову ліквідацію, оголосив про відновлення роботи під новим міжнародним власником. Компанія планує перенести виробництво мотоциклів до Азії, водночас дизайн, інженерні розробки, дослідження та контроль технічних стандартів і якості залишаться в Італії.

Як повідомляє Electrek, Energica придбала зареєстрована в Сінгапурі компанія Energica Pte. Ltd., яку підтримують міжнародні приватні інвестори. За даними виробника, до італійського керівництва з інженерії та дизайну входять технічний директор Джамп'єро Тестоні й дизайнер Паоло Імені.

Зниження вартості

Нова виробнича модель, за оцінкою Energica, має суттєво скоротити витрати та дозволити знизити ціни на мотоцикли приблизно на 20% порівняно з попередніми моделями. Раніше техніку бренду високо оцінювали за характеристики й технології, однак вона належала до преміального сегмента.

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Першою моделлю, випуск якої планують відновити, стане Energica Experia — електричний спорт-турер пригодницького класу. Далі компанія має намір поступово повернути на ринок моделі Ego, Eva Ribelle та EsseEsse9.

Повернення моделей і сервісу

На початковому етапі Energica використовуватиме наявні платформи мотоциклів, що має прискорити перезапуск виробництва без розроблення та сертифікації цілком нових машин. Водночас виробник планує встановити нову батарею та поліпшити запас ходу, ефективність, продуктивність і надійність техніки.

Компанія також орієнтується на відновлення дилерських і сервісних мереж у Європі, США та Австралії. Energica заявила, що сервісне обслуговування вже відновлено, а постачання запчастин дилерам у кількох країнах поновлено. Раніше бренд протягом чотирьох сезонів постачав мотоцикли для FIM MotoE World Cup, розвиваючи високовольтні системи та технології швидкого заряджання постійним струмом.

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