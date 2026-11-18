Енергокомпанія SSE попередила, що може закрити газосховище Atwick у північній Англії наступного літа, якщо уряд не запропонує підтримки в умовах слабкої ринкової кон’юнктури. Про це повідомляє The Guardian.

Потужність сховища

Об’єкт розташований поблизу Горнсі на узбережжі Східного Йоркширу. Він складається з восьми каверн і може зберігати приблизно 309 млн кубометрів газу — це близько півтори доби споживання газу у Великій Британії.

У зверненні до інвесторів SSE заявила, що чинні ринкові механізми дедалі менше підтримують подальшу експлуатацію сховища. Компанія назвала такі об’єкти стратегічно важливими для енергосистеми та повідомила, що продовжує контакти з урядом щодо політичних заходів для підтримки стійкої газової системи.

Сховище Atwick працює з 1979 року, а SSE володіє ним із вересня 2002 року.

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Вплив цін на ринок газу

Зазвичай енергетичні компанії закачують газ у сховища влітку, коли попит і ціни нижчі, а взимку відбирають його для продажу в період пікового споживання. Однак зростання цін на газ, спричинене конфліктом навколо Ірану та фактичним закриттям Ормузької протоки, зробило літнє накопичення газу економічно невигідним.

За даними видання, країни Європи увійшли в холодніші місяці року з найнижчим рівнем запасів газу більш ніж за десятиліття. Велика Британія вже зберігає менше газу, ніж частина її європейських сусідів, і більше залежить від імпорту скрапленого природного газу.

Раніше власник British Gas, компанія Centrica, також попереджала про можливе закриття найбільшого у країні газосховища Rough без довгострокової угоди про фінансову підтримку з урядом. Centrica запланувала закриття Rough на квітень 2027 року.

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