ENISA оцінило рівень кіберзагроз для ЄС як суттєвий — Anadolu Agency

Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки ENISA оцінило рівень кіберзагроз для блоку як суттєвий. У звіті State of Cybersecurity in the Union агентство зазначило, що упродовж 2025 і 2026 років зберігалася значна активність зловмисних вторгнень, а організації залишалися вразливими до прямих атак і зламів через нещодавно виявлені уразливості. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Геополітичний чинник

За оцінкою ENISA, розвиток геополітичної ситуації продовжує впливати на кібероперації, спрямовані проти держав-членів ЄС. Найбільшу частку зафіксованих кіберінцидентів становила діяльність з ідеологічних мотивів, хоча такі атаки зазвичай мали обмежений вплив.

Найбільший обсяг повідомлень про атаки припадав на хактивістські групи. Вони переважно здійснювали DDoS-атаки на органи державного управління, транспортний сектор і бізнес-послуги. Водночас пов’язані з державами угруповання продовжували кампанії кібершпигунства проти країн ЄС, зокрема проти державних органів, щоб збирати стратегічну інформацію та потенційно викрадати інтелектуальну власність.

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ШІ в інструментах атак

ENISA також звернуло увагу на дедалі ширше застосування штучного інтелекту зловмисниками. Технології ШІ використовують для створення переконливих фішингових листів, реалістичних фальшивих відео й аудіозаписів, автоматизації пошуку вразливостей і розроблення шкідливого програмного забезпечення.

Штучний інтелект застосовують також у голосовому фішингу та онлайн-шахрайстві з імітацією особи. Деякі зловмисники користуються популярністю генеративного ШІ, створюючи шахрайські сайти для поширення шкідливих програм.

Пріоритети для захисту

Для посилення кіберстійкості ЄС агентство визначило п’ять стратегічних пріоритетів. Серед них — ефективне впровадження законодавства, комплексні операційні можливості під час криз, посилення готовності до захисту критичної інфраструктури, управління ризиками у ланцюгах постачання й транскордонними залежностями, а також довгострокова суспільна стійкість через обізнаність, навички та освіту. ENISA також закликало зміцнювати обмін інформацією і спільне розуміння ситуації для координованої відповіді на кіберкризи.

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