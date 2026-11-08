Epic Games підтвердила підтримку SteamOS для свого лаунчера — The Verge

Epic Games підтвердила офіційну підтримку SteamOS і пристроїв Steam Deck для нового Epic Games Launcher у Linux, який нині перебуває в режимі попереднього перегляду. Як повідомляє The Verge, компанія планує підтримувати низку дистрибутивів Linux.

Підтримка дистрибутивів Linux

Директор Epic Games із комунікацій Джейк Джонс підтвердив сумісність зі SteamOS у коментарі виданню GamingOnLinux. За його словами, компанія має намір підтримувати якомога більше дистрибутивів, зокрема Fedora, SteamOS, Cachy та Omarchy.

Epic Games також тестує й оцінює формати пакетів для поширення програми. Компанія планує відновити формат AppImage упродовж цього місяця.

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Підтримка Fortnite не підтверджена

У жовтні Epic Games заявляла, що вивчає можливість зробити Fortnite сумісною з Linux-платформою SteamOS від Valve. Водночас офіційна підтримка Epic Games Launcher не означає, що гра автоматично запрацює на SteamOS.

Невирішеним лишається питання підтримки античит-системи Easy Anti-Cheat Linux v2. Раніше Epic Games зазначала, що Steam Deck не підтримує функції, необхідні для її рішення EAC v2, але компанія веде переговори з Valve та сподівається забезпечити підтримку надалі.

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