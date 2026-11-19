Епідеміологиня інфекційних хвороб UTHealth Houston Кетрін Троїзі заявила, що Сполучені Штати втратили статус елімінування кору після десятиліть контролю над цією інфекцією. Як повідомляє News-Medical, елімінування не означає повної відсутності випадків: ідеться про рідкісні випадки, поширення яких вдається стримувати. За словами Троїзі, країна втрачає цей статус, коли передача кору триває щонайменше 12 місяців.

Спалахи у більшості штатів

У матеріалі зазначено, що у 2026 році Центри з контролю та профілактики захворювань США повідомляли про спалахи кору в 46 штатах і Вашингтоні, округ Колумбія. Троїзі назвала нинішній спалах найбільшим у країні з 1991 року та пов’язала його з недостатнім рівнем вакцинації, дезінформацією про щеплення і браком ресурсів у системі громадського здоров’я.

На думку епідеміологині, навіть за загалом достатнього охоплення щепленнями осередки невакцинованих людей у школах, релігійних громадах та інших групах можуть сприяти поширенню вірусу. Вона також зазначила, що скорочення фінансування місцевих і штатних департаментів охорони здоров’я може уповільнювати відстеження контактів, вакцинацію та комунікацію під час спалахів.

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Ризики хвороби та захист щепленням

За наведеними у публікації даними, упродовж останніх двох років у США з кором госпіталізували понад 830 людей, а 13 пацієнтів померли. Серед найпоширеніших причин госпіталізації названо пневмонію та енцефаліт. Також у матеріалі йдеться про можливий рідкісний віддалений наслідок інфекції — підгострий склерозуючий паненцефаліт.

Троїзі зазначила, що кір може спричиняти так звану імунну амнезію: після інфекції імунна система частково втрачає здатність розпізнавати збудників, від яких раніше захищала організм. За її словами, цей ефект може тривати від двох до п’яти років. Дві дози вакцини MMR, що захищає від кору, паротиту та краснухи, забезпечують 97% захисту від кору. У публікації також стверджується, що 95% випадків припадає на невакцинованих людей або осіб із невідомим статусом вакцинації.

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