Єпископи Мексики закликали владу шукати зниклого священника — RMF24

Конференція єпископату Мексики закликала державну владу невідкладно розпочати пошуки 67-річного священника Клементе Моралеса, який зник у штаті Сіналоа на північному заході країни. Єпископи побоюються, що він міг стати жертвою наркокартелю.

Заклик до термінових пошуків

Як повідомляє RMF24, у заяві в соціальних мережах єпископи закликали компетентні органи виконати свої обов’язки та співпрацювати для якнайшвидшого розшуку священника.

За словами очевидців, востаннє Моралеса бачили у Кульякані — столиці штату Сіналоа. У цьому місті регулярно трапляються викрадення та вбивства, пов’язані з діяльністю картелів.

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Небезпека для духовенства

Штат Сіналоа вважають одним із осередків нарковойни в Латинській Америці. Від початку 2024 року в Кульякані загинуло понад 2 тисячі людей унаслідок зіткнень між озброєними злочинними угрупованнями та внутрішніх конфліктів у картелі Сіналоа.

За даними мексиканської влади, за останні сім років від рук організованих злочинних груп загинули 14 католицьких священників. Католицька церква країни раніше звертала увагу на загрози для духовенства, представники якого підтримують місцеві громади та ведуть соціальну діяльність.

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