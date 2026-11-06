EPPO відкрила розслідування можливих зловживань коштами ЄС в Іспанії — RMF24

Європейська прокуратура (EPPO) відкрила розслідування можливих фінансових зловживань із коштами Європейського Союзу, виділеними на модернізацію високошвидкісної залізничної лінії Мадрид—Севілья в Іспанії. 28 жовтня 2026 року поблизу Урди в провінції Толедо на цій лінії сталася катастрофа, внаслідок якої загинули 69 людей.

Як повідомляє RMF24, EPPO розпочала провадження з власної ініціативи. Воно стосується можливих порушень у використанні коштів ЄС, призначених для робіт із безпеки на маршруті Мадрид—Севілья. Європейська прокуратура підтвердила початок розслідування через значний суспільний інтерес, але подробиць справи не оприлюднила.

Інше провадження щодо лінії

Це не єдине розслідування, пов’язане з цією залізничною лінією: перше було відкрито в березні 2026 року. EPPO є незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування, переслідування та передачу до суду справ про злочини, що завдають шкоди фінансовим інтересам Євросоюзу.

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За даними видання, 54 загиблих у катастрофі були громадянами Іспанії, ще 15 — іноземцями. Унаслідок аварії також постраждали 110 людей.

Попередні обставини аварії

За попередніми висновками, аварії передувала несправність системи керування рухом LZB. У таких випадках поїзди автоматично зупиняються, а подальший рух координує диспетчерський центр.

Потяг державного перевізника Renfe врізався в задню частину складу приватного оператора Iryo, який стояв на колії. За інформацією RMF24, диспетчер нібито дозволив подальший рух двом поїздам, що прямували однією колією з Мадрида до Севільї, хоча машиністка поїзда Iryo двічі повідомляла, що не може рушити.

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