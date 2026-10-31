Ердоган наголосив на правах кіпрських турків на зустрічі з Ерхюрманом — Cyprus Mail

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у п’ятницю прийняв лідера кіпрських турків Туфана Ерхюрмана в президентському палаці Бештепе в Туреччині. Під час зустрічі Ердоган наголосив, що будь-яке врегулювання кіпрського питання має захищати права та інтереси кіпрських турків, повідомляє Cyprus Mail.

Переговори в Бештепе

За даними Управління комунікацій президента Туреччини, сторони обговорили двосторонні відносини Туреччини з Турецькою Республікою Північного Кіпру (ТРПК), а також регіональні питання. Ердоган також заявив, що задоволений представництвом кіпрських турків на саміті Організації тюркських держав, який відбувся в Анкарі того ж дня.

В Управлінні комунікацій президента Туреччини передали, що Ердоган вважає: процес, який не захищає права та інтереси кіпрських турків, не може забезпечити тривалого розв’язання кіпрської проблеми. Там також заявили, що Туреччина надалі підтримуватиме ТРПК. Ерхюрман після зустрічі публічних заяв не робив.

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Попередні заяви на Генасамблеї ООН

Зустріч стала першою публічною заявою Ердогана щодо кіпрського питання після Генеральної асамблеї ООН минулого місяця. Тоді він закликав міжнародну спільноту визнати ТРПК та встановити з нею політичні, дипломатичні й економічні відносини. Він також заявив про необхідність припинити ізоляцію кіпрських турків.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у відповідь звинуватив Ердогана в «лицемірстві найвищої форми». Він наголосив, що Рада Безпеки ООН визначила рамки врегулювання кіпрського питання як двозональну, двообщинну федерацію з політичною рівністю, і назвав її єдиною основою для всеосяжного врегулювання.

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